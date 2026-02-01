Stuttgart-Freiburg maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Stuttgart-Freiburg maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Almanya Bundesliga’nın 20. haftasında Stuttgart ile Freiburg, ligde üst sıraları yakından ilgilendiren önemli bir mücadelede karşı karşıya gelecek. 19 haftada topladığı 36 puanla 5. sırada bulunan Stuttgart, taraftarı önünde başarılı performansını sürdürmeyi hedefliyor. Deplasmanda galip gelerek puanını 30’a yükseltmek isteyen Freiburg ise zorlu maçta hata yapmadan yoluna devam etmenin peşinde. Peki, Stuttgart-Freiburg maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?