Aston Villa-Brentford maçı canlı takip et!
Villa Park'ta oynanacak Aston Villa - Brentford karşılaşması Premier Lig takipçileri tarafından yakından izleniyor. Sezonun kritik döneminde oynanacak bu mücadele öncesinde maçın ne zaman başlayacağı, hangi kanalda yayınlanacağı ve canlı izleme detayları merak ediliyor. Aston Villa – Brentford maçına dair tüm yayın bilgileri maç günü netlik kazanacak.
ASTON VILLA-BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN?
Aston Villa-Brentford maçı, 1 Şubat Pazar günü oynanacak.
IT'S MATCHDAY VILLANS ✊🟣 pic.twitter.com/bzooTe1LIL— Aston Villa (@AVFCOfficial) February 1, 2026
ASTON VILLA-BRENTFORD MAÇI SAAT KAÇTA?
Aston Villa-Brentford maçı, saat 17:00'de başlayacak.
Away in Aston ⚔️— Brentford FC (@BrentfordFC) February 1, 2026
🆚 Aston Villa
🕑 2pm (GMT)
🏆 Premier League
COYB 🐝 pic.twitter.com/eeRF8abufe
ASTON VILLA-BRENTFORD MAÇI HANGİ KANALDA?
Aston Villa ile Brentford arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, Bein Sports 4 kanalında canlı yayınlanacak.