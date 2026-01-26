Portekiz Ligi'nde Benfica'nın evinde Estrela'yı 4-0 yendiği maçın ardından ilginç bir olay yaşandı. Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısı sırasında stadyumdan alarm sesleri yükseldi. 63 yaşındaki çalıştırıcı bu olay sonrası ilginç bir tepki verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Portekiz Ligi'nde Benfica'nın sahasında Estrela'yı 4-0 mağlup ettiği maç sonrası ilginç bir olay yaşandı.

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun mücadelenin ardından düzenlediği basın toplantısı sırasında stadyumdan alarm sesleri yükselmeye başladı.

Tecrübeli hoca bu olaya ilginç bir tepki verdi. Mourinho, "Benfica Stadyumu'nda alarm. Haydi çıkıyoruz" ifadelerini kullanarak ayağa kalktı. Mourinho daha sonra gülümseyerek yerine tekrardan oturdu.

İŞTE O ANLAR: