La Liga’nın kritik haftasında Villarreal ile Real Madrid, Estadio de la Ceramica’da kozlarını paylaşacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde iki takımda da önemli gelişmeler yaşanıyor. İspanya La Liga’da haftanın en dikkat çeken maçlarından biri Villarreal ile Real Madrid arasında oynanacak. Futbolseverler, “Villarreal – Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?” sorularının yanıtını merak ediyor.

Estadio de la Ceramica'da oynanacak mücadele Cumartesi gecesi futbolseverlere büyük heyecan yaşatacak. Real Madrid, ligde lider Barcelona'nın sadece bir puan gerisinde ikinci sırada yer alırken, Villarreal ise üst sıralara tırmanarak Avrupa kupaları yarışında avantaj yakalamak istiyor. La Liga'da kritik Villarreal Real Madrid karşılaşması futbolseverlerin gündeminde. "Villarreal Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu Google'da en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor.

VILLARREAL - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 21. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği Villarreal-Real Madrid karşılaşması bugün oynanacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadele, İspanya'da futbol gündeminin en önemli başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. Villarreal ile Real Madrid arasındaki kritik karşılaşma 24 Ocak Cumartesi (bugün) saat 23.00'te başlayacak.

VILLARREAL - REAL MADRID MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Zorlu mücadele, Villarreal'in sahası olan Estadio de la Cerámica'da oynanacak.

VILLARREAL - REAL MADRID MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmada düdük Cesar Soto Grado'da olacak.

VILLARREAL - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği mücadele, S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

