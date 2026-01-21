Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Fiorentina'ya transfer olan Edin Dzeko, Bundesliga 2 ekiplerinden Schalke ile anlaşma sağladı.

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Fiorentina'ya transfer olan Edin Dzeko'nun yeni adresi belli oldu.

Sky'ın haberine göre Fiorentina, Edin Dzeko'nun Schalke'ye transferi için her konuda anlaşma sağladı.

Kısa süre sağlık kontrollerinden geçecek olan Bosnalı yıldız, yaklaşık 15 yıl aradan sonra (Wolfsburg sonrası) yıldızlaştığı ülke olan Almanya'ya geri dönmüş oldu.

PERFORMANSI

Bu sezon Fiorentina formasıyla 18 maça çıkan Dzeko, 2 gollük performans sergilemişti.

Dzeko, 23/24 ve 24/25 sezonlarında Fenerbahçe formasını terletmişti.

