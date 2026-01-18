İspanya La Liga’da 20. hafta kapsamında Celta Vigo ile Rayo Vallecano önemli bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Üst sıralara doğru tırmanışını sürdürmek isteyen Celta Vigo, 29 puanla 7. sırada bulunuyor ve taraftarı önünde galibiyet arıyor. Deplasmanda sürpriz peşinde olacak Rayo Vallecano ise 22 puanla 12. basamakta yer alıyor. Peki, Celta Vigo-Rayo Vallecano maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

La Liga'da 20. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Celta Vigo ile Rayo Vallecano karşı karşıya geliyor. Üst sıralardaki yükselişini sürdürmek isteyen Celta Vigo, 29 puanla 7. basamakta yer alıyor ve sahasında kazanmayı hedefliyor. Zorlu deplasmana konuk olacak Rayo Vallecano ise 22 puanla 12. sırada bulunuyor ve bu kritik mücadeleden puan ya da puanlarla ayrılmanın planlarını yapıyor. Peki, Celta Vigo-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CELTA VIGO-RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 20. haftasında oynanacak Celta Vigo-Rayo Vallecano maçı 18 Ocak Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.

CELTA VIGO-RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Celta Vigo-Rayo Vallecano maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.