Premier Lig | Sunderland-Crystal Palace maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Premier Lig'in 22. haftasında Sunderland, evindeki yenilmezlik serisini sürdürmek için Crystal Palace'ı ağırlıyor. Regis Le Bris yönetimindeki ev sahibi ekip, bu sezon kendi sahasında oynadığı 10 maçta yenilgi yüzü görmedi ve 30 puanla 10. sırada yer alıyor. Avrupa kupalarına katılım hedefleyen Sunderland'ın karşısında ise büyük bir kriz içindeki Crystal Palace bulunuyor. Teknik direktör Oliver Glasner'in sezon sonu ayrılacağını açıklaması ve yıldız oyuncu Marc Guehi'nin Manchester City'ye transferinin yaklaşması, konuk ekipte moral bozukluğuna yol açtı. Dokuz maçtır galibiyet alamayan Palace, 28 puanla 13. sırada bulunuyor ve kritik bir deplasmana çıkıyor. Stadium of Light'ta oynanacak Sunderland-Crystal Palace mücadeledesinin tüm ayrıntıları haberimizde... ev sahibi ekip avantajlı görülüyor.