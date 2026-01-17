Osasuna-Real Oviedo maçı tüm detayları: Saati, kanalı ve 11'leri!

La Liga'nın 20. haftasında kritik bir düşme hattı mücadelesi yaşanıyor. Osasuna, kendi evinde 13 puanlı Real Oviedo'yu konuk ediyor. 19 puanla 15. sırada yer alan ev sahibi ekip, düşme hattından uzak kalmak için bu maçı kazanmak zorunda. Real Oviedo ise tam 12 maçtır galibiyete hasret ve 20. sıradaki konumuyla ligde kalma mücadelesi veriyor. Sezonun ilk yarısında karşılaşan iki takım 0-0 berabere kalmıştı. Ancak bu kez her iki takım için de puan kaybetmek lüks değil. Osasuna taraftarının desteğiyle avantaj ararken, Oviedo deplasmanda kritik 3 puanı hedefliyor. Maç öncesi tüm detaylar ve muhtemel 11'ler haberimizde...