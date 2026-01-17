CANLI SKOR ANA SAYFA
Napoli, En-Nesyri anlaşması için yakın! Napoli, En-Nesyri anlaşması için yakın! 13:19
G.Saray maçının VAR'ı açıklandı! G.Saray maçının VAR'ı açıklandı! 12:17
Özbek'ten dikkat çeken açıklama Özbek'ten dikkat çeken açıklama 12:09
"Osimhen %100 gider!" "Osimhen %100 gider!" 10:40
Nuno Tavares'e yeni talip! Nuno Tavares'e yeni talip! 10:15
Lookman transferinde yeni talip! Lookman transferinde yeni talip! 09:46
Galatasaray-Gaziantep FK maçı bilgileri Galatasaray-Gaziantep FK maçı bilgileri 09:03
F.Bahçe'de 3 ayrılık daha! Kulüp bulmaları söylendi F.Bahçe'de 3 ayrılık daha! Kulüp bulmaları söylendi 22:34
Kante İstanbul'a geliyor! İşte o tarih Kante İstanbul'a geliyor! İşte o tarih 22:20
Galatasaray’da Onyedika sesleri! Galatasaray’da Onyedika sesleri! 22:12
Fenerbahçe'den Beraldo bombası! Fenerbahçe'den Beraldo bombası! 22:07
Trabzonspor yeni sol bekine kavuşuyor! Trabzonspor yeni sol bekine kavuşuyor! 21:39
