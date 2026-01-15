Eyüpspor-Iğdır FK CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda kritik randevu! İKAS Eyüpspor, evinde Alagöz Holding Iğdır FK'yı konuk ediyor. Gruptaki ilk maçında Samsunspor'a 2-1 mağlup olan ve henüz puan alamayan eflatun-sarılılar, taraftarının desteğiyle toparlanma peşinde. Orhan Ak'ın ardından göreve getirilen yeni teknik direktör Atilla Gerin, bu maçla birlikte ilk sınavını verecek. Iğdır FK ise ilk haftada Aliağa Futbol ile 2-2 berabere kalarak aldığı 1 puanın ardından, Süper Lig ekibi karşısında sürpriz peşinde koşuyor. Gruptan çıkma yarışında her iki takım için de hayati önem taşıyan mücadelede kim galip gelecek? Eyüpspor-Iğdır FK maç saati, yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler haberimizde.