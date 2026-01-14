Wolfsburg-St. Pauli maç yayını: Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Bundesliga'nın 17. haftasında kritik bir düşme hattı mücadelesi yaşanıyor. Wolfsburg, Bayern Münih'ten aldığı tarihi 8-1'lik yenilginin şokuyla evinde St. Pauli'yi ağırlıyor. 15 puanla 14. sırada bulunan ev sahibi ekip, taraftarı önünde galibiyetle moralleri düzeltmek ve küme düşme endişelerini azaltmak istiyor. Konuk St. Pauli ise 12 puanla 17. sırada bulunuyor ve doğrudan düşme bölgesinde tehlikeli sularda yüzüyor. Deplasmandan alacağı 3 puan, hem rakibiyle arayı kapatacak hem de takımı güvenli bölgeye taşıyacak. Her iki takım için de sezonun kaderini belirleyebilecek bu kritik karşılaşmanın detayları merak ediliyor. İşte Wolfsburg-St. Pauli maçının detayları...