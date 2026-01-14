Albacete-Real Madrid maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya Kral Kupası son 16 turunda gözler, Albacete ile Real Madrid’in karşı karşıya geleceği mücadeleye çevriliyor. Teknik direktör değişiminin ardından Alvaro Arbeloa ile sahaya çıkacak olan eflatun-beyazlılar, kupada yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor. Real Madrid’de Arda Güler’in bu önemli maçta forma şansı bulup bulmayacağı merak edilirken, futbolseverler karşılaşmanın tarihini, saatini ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Peki, Albacete-Real Madrid maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Albacete-Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

ALBACETE-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya Kral Kupası son 16 turunda oynanacak Albacete-Real Madrid maçı 14 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

ALBACETE-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Carlos Belmonte'de oynanacak Albacete-Real Madrid maçı S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ALBACETE-REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Albacete: Lizoain; Aguado, Moreno, Vallejo, Neva, JoGo; Escriche, Villar, Capi, Valverde; Jefte.

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Asencio, Huijsen, Fran García; Cestero, Arda Güler, Ceballos; Mastantuono, Palacios, Gonzalo