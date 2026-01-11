Spor camiası ölümünün 4. yılında Ahmet Çalık'ı andı

11 Ocak 2022 tarihinde yaşadığı trafik kazası sonucu vefat eden milli futbolcu Ahmet Çalık, vefatının 4. yılında spor camiası tarafından yapılan paylaşımlar ile anıldı.