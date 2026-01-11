Milli futbolcu Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022'de Konya'dan Ankara'ya dönerken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Spor camiası, yaptıkları paylaşımlar ile Çalık'ı vefatının 4. yılında andı.
TFF'DEN PAYLAŞIM
A Millî Takımımızda 8, toplamda 76 kez Ay-Yıldızlı formayı gururla giyen, 2022 yılında elim bir kaza sonucu kaybettiğimiz Ahmet Çalık'ı vefatının 4. yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyoruz.— TFF (@TFF_Org) January 11, 2026
Unutmadık, unutmayacağız. pic.twitter.com/KLS380buxp
GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN PAYLAŞIM
Daima kalbimizde olacaksın…— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) January 10, 2026
Kulübümüzün altyapısında yetişen en önemli isimlerden Ahmet Çalık'ı vefatının 4. yılında saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz. #AhmetÇalık ❤️ pic.twitter.com/ozxUShRkOS
BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM
Genç yaşta trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı vefatının 4. yıl dönümünde rahmetle ve özlemle anıyoruz.— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 11, 2026
Her zaman kalbimizde olacaksın Ahmet... pic.twitter.com/xQdwxY330v
TÜMOSAN KONYASPOR'DAN PAYLAŞIM
"Ben sana sevda olurum..."#AhmetÇalık 1994 - ∞ pic.twitter.com/YFEFKKNJmB— TÜMOSAN Konyaspor (@konyaspor) January 10, 2026