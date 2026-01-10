Afrika Uluslar Kupası’nda çeyrek final sahnesi, Mısır ile Fildişi Sahili arasındaki nefes kesen mücadeleyle şekilleniyor. Kupaya bir adım daha yaklaşmak isteyen iki iddialı takım da yarı final yolunda bu maçtan galip çıkmayı hedefliyor. Mısır adına Mohamed Salah’ın ortaya koyacağı performans büyük merak konusu olurken, futbol tutkunları karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve yayınlanacağı kanal hakkında bilgi arayışını sürdürüyor. Peki, Mısır-Fildişi Sahili maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

MISIR-FİLDİŞİ SAHİLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalinde oynanacak Mısır-Fildişi Sahili maçı 10 Ocak Cumartesi günü saat 22.00'de başlayacak.

MISIR-FİLDİŞİ SAHİLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Mısır-Fildişi Sahili maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.