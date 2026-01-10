Serie A'da Como, 19. haftada evinde Bologna'yı konuk ediyor. Cesc Fabregas yönetimindeki ev sahibi takım, 33 puanla 6. sıradan Şampiyonlar Ligi hayallerini sürdürüyor.Como, son 3 maçtaki galibiyet serisini devam ettirerek Avrupa'nın en prestijli kulvar yarışında iddiasını korumak istiyor. Karşısında ise 26 puanla 8. sırada yer alan ve geçen hafta Atalanta'ya mağlup olan Bologna var. Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, bu kritik deplasmanı kazanarak hem Avrupa kupalarına giden yolu açmak hem de rakibinin çıkışını durdurmak için sahaya çıkacak. Peki Como-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Como-Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Como, Serie A'da sadece hayatta kalmayı değil, zirveyi zorlamayı hedeflediğini her hafta kanıtlıyor. Takımın beyni Nico Paz, 6 asist ve 6 golle ligin en değerli oyuncularından biri haline gelirken; forvet hattında Anastasios Douvikas'ın yükselen formu taraftarı heyecanlandırıyor. Ancak ev sahibinde sakatlık listesi oldukça kabarık. Bologna tarafında ise kaptan Riccardo Orsolini, 6 golle takımının en skorer ismi olarak en büyük tehdit. Peki Como-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Como-Bologna MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Como-Bologna maçı, 10 Ocak Cumartesi günü Türkiye saati ile 17.00'de başlayacak.

Como-Bologna MAÇI HANGİ KANALDA?

Serie A'nın 19. haftasında oynanacak Como-Bologna karşılaşması, S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Como-Bologna MUHTEMEL 11'LER

Como: Butez; Smolcic, Van Der Brempt, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Rodriguez; Douvikas

Bologna: Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumi, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga