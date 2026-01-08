Fransa Süper Kupası'nda PSG, Marsilya'yı penaltılarda geçerek müzesine bir kupa daha götürmeyi başardı. İşte detaylar...

Fransa Süper Kupası (Trophee des Champions), nefes kesen bir senaryoya sahne oldu. Paris Saint-Germain ile Olympique Marseille, Jaber Al-Ahmad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

PSG, mücadelenin 13. dakikasında Ousmane Dembélé'nin golüyle öne geçti. Marsilya, 76. dakikada Mason Greenwood'un penaltıdan attığı golle skoru eşitlerken, kısa süre sonra Willian Pacho'nun talihsiz kendi kalesine golüyle avantajı yakaladı.

Uzatma anlarında baskısını artıran PSG, 90+5'te Gonçalo Ramos ile skoru 2-2'ye getirdi ve final penaltılara taşındı. Seri penaltı atışlarında rakibine 4-1 üstünlük sağlayan Paris ekibi, Fransa Süper Kupası'nı kazanmayı başardı.