Turkcell Süper Kupa yarı finalinde yarın akşam 20.30'da Adana'da oynanacak karşılaşmada Fenerbahçe ve Samsunspor karşı karşıya gelecek. İki takımın teknik direktörleri Domenico Tedesco ve Thomas Reis, futbolcular Milan Skriniar ve Zeki Yavru düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

ZEKİ YAVRU'NUN AÇIKLAMALARI

"Burada bulunmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Yarınki maçın zorluğunun farkındayız ama iyi hazırlandık. Zor bir ilk yarı geçirdik. Hem Avrupa'da hem de ligde zorlu süreçler geçirdik. Bir takım eksiklerimiz, oyuncularımız var. Ama ne olursa olsun, buraya geldik ve yarın kazanmak için elimizden geleni yapmak için buradayız."

MILAN SKRINIAR'IN AÇIKLAMALARI

"Maçla ilgili düşüncem, çok zorlu bir maç olacak. Kendileriyle birkaç hafta önce karşılaştık ve sıkıntı yaşadık. İyi ve organize bir takım. Zorlu geçecek. Ama bizler de iyi durumdayız. Güçlü bir takımımız var. Finalde olmak istiyoruz. Yarın bizim için iyi bir test olacak."

THOMAS REIS'IN AÇIKLAMALARI

"Özel bir maç olacak. Çok fazla dinlenecek vaktimiz olmadı. Çok yoğun bir maç trafiğinden geçtik ilk yarıda. Birçok sakat oyuncumuz var ama buradayız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. İki takım da kazanmak için oynayacaktır. Yarın da elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

DOMENICO TEDESCO'NUN AÇIKLAMARI

"Burada olduğumuz için ve bu maçı oynayacağımız için mutluyuz. Samsun'a karşı bir maç oynadık ve en iyi maçımız değildi. Kötü bir maç çıkarmıştık iyi ve organize bir takıma karşı. Thomas Reis, harika bir iş çıkartıyor. Bizim için zor olacak ve iyi bir test olacak. İyi bir maç olacak ve bizler de bu maç için hazırız."