Lorient-Metz maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Fransa Ligue 1’de 17. haftanın önemli mücadelelerinden biri, Lorient ile Metz’i karşı karşıya getirecek. Kendi sahasında oynayacağı maçta hata yapmak istemeyen Lorient, ligin son basamağındaki rakibini mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Zorlu deplasmana çıkacak Metz ise bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp kötü gidişata dur demek istiyor. Lorient-Metz maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?