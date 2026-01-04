Brest-Auxerre maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Fransa Ligue 1’de 17. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri, Brest ile Auxerre’yi karşı karşıya getirecek. Kendi sahasında mücadele edecek Brest, 19 puanla 11. sıradaki yerini korumak isterken, deplasmana çıkacak Auxerre ise 12 puanla 17. basamakta bulunuyor. Alt ve orta sıraları doğrudan etkileyen bu mücadele öncesinde futbolseverler, "Brest-Auxerre maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?" sorularının cevaplarını merak ediyor.