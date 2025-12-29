Komorlar-Mali maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Afrika Uluslar Kupası A Grubu’nda 3. hafta heyecanı, Komorlar ile Mali arasında oynanacak hayati karşılaşmayla doruğa çıkıyor. Bir üst tura yükselme umudunu sürdürmek isteyen iki takım da sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Mücadele öncesinde Komorlar 1 puanla şans ararken, Mali 2 puanla avantajını korumayı hedefliyor. Peki, Komorlar-Mali maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?