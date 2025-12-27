Uganda-Tanzanya maçı hakkında: Saat, kanal bilgisi ve muhtemel 11

Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda heyecan dorukta! Uganda, ezeli rakibi Tanzanya'yı ağırlarken, her iki takımın da galibiyet için sahada ter dökeceği bir mücadele futbolseverleri bekliyor. İlk maçlarında hayal kırıklığı yaşayan Uganda ve Tanzanya, gruptan çıkmak için bu kritik karşılaşmada tüm güçlerini ortaya koyacak. Mağlup olan tarafın turnuvaya veda ihtimali yüksek olduğundan bu maç, iki takım için de büyük öneme sahip. Peki Uganda-Tanzanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?