Liverpool, Premier Lig’in 18. haftasında Wolverhampton ile karşılaşarak iç sahada galibiyet arıyor. 29 puanla 6. sırada bulunan Liverpool, Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda hata yapmadan 3 puanı almak istiyor. Öte yandan, Wolverhampton bu sezon henüz galibiyetle tanışmadı ve son sırada yer alıyor. İki takım arasındaki bu kritik maç, futbolseverler için büyük bir heyecan yaratıyor. İşte Liverpool-Wolverhampton maçı canlı yayın bilgileri...

Liverpool-Wolverhampton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'de haftanın en net favorisi olarak gösterilen Liverpool-Wolverhampton mücadelesi, takımların mevcut form grafikleri göz önüne alındığında büyük bir taktiksel farklılığa sahne olacak. Ev sahibi Liverpool, son haftalarda aldığı istikrarsız sonuçların ardından Anfield atmosferinde yeniden çıkışa geçmeyi planlıyor. Teknik direktör Arne Slot, hücum hattında Mohamed Salah'ın milli takımda, Alexander Isak'ın ise sakat olması nedeniyle kadroda zorunlu revizyonlara giderken, yeni transfer Hugo Ekitike'nin son haftalardaki performansına güveniyor. Konuk ekip Wolverhampton cephesinde ise üst üste alınan 10 mağlubiyetin yarattığı moral bozukluğu hakim. Savunma hattında büyük zafiyetler yaşayan Wolves, deplasmanda katı bir savunma anlayışıyla rakibini durdurmaya çalışacak. İşte Liverpool-Wolverhampton maçının detayları...

Liverpool-Wolverhampton MAÇI NE ZAMAN?

Liverpool-Wolverhampton maçı, 27 Aralık Cumartesi günü, Anfield Stadyumu'nda oynanacak.

Liverpool-Wolverhampton MAÇI SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 18. haftasındaki karşılaşma, Türkiye Saati ile 18.00'de başlayacak.

Liverpool-Wolverhampton MAÇI HANGİ KANALDA?

Simon Hooper'in yöneteceği Liverpool-Wolverhampton maçı, beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Liverpool-Wolverhampton MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Alisson; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Jones, Gravenberch; Gakpo, Mac Allister, Wirtz; Ekitike

Wolverhampton: Sa; S Bueno, Mosquera, Doherty; Hoever, J Gomes, Andre, Krejci, Wolfe; Arokodare, Hwang