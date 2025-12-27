Al Nassr-Al Akhdoud maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı izle

Suudi Arabistan Pro Lig’de haftanın öne çıkan maçlarından birinde Al Nassr ile Al Akhdoud kozlarını paylaşacak. Taraftarlar, karşılaşmanın başlama saatini, yayınlanacağı kanalı ve canlı izleme detaylarını merak ediyor. Al Nassr – Al Akhdoud maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak ve canlı nasıl izlenir? İşte maç öncesi merak edilen tüm detaylar…

Al Nassr-Al Okhdood maçını canlı takip et

AL NASSR-AL OKHDOOD MAÇI NE ZAMAN?

Al Nassr-Al Okhdood maçı, 27 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

AL NASSR-AL OKHDOOD MAÇI SAAT KAÇTA?

Al Nassr-Al Okhdood maçı, saat 17:50'de başlayacak.

AL NASSR-AL OKHDOOD MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Nassr ile Al Okhdood arasındaki Suudi Arabistan Pro Lig maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak. Al-Nassr FC-Al-Akhdoud Club maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.