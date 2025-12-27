İngiltere Premier Lig’in 18. haftasında Chelsea, sahasında sezonun en formda ekiplerinden Aston Villa’yı konuk ediyor. Ligde topladığı 29 puanla 4. sırada yer alan ve zirve yarışından kopmamak isteyen Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, iç saha avantajıyla rakibini durdurmayı hedeflerken; ligde üst üste 7, toplamda ise 11 resmi maçını kazanan 36 puanlı Aston Villa, şampiyonluk iddiasını Stamford Bridge’de sürdürmeyi amaçlıyor. Şampiyonlar Ligi potasını doğrudan etkileyecek olan bu kritik randevunun detayları haberimizde...

Chelsea-Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'in zirve hattını yakından ilgilendiren bu Chelsea-Aston Villa randevusunda, teknik direktör Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, Cole Palmer önderliğinde, taraftarı önünde üç puanı hedefleyerek son haftalardaki istikrarsız tabloyu dağıtmak istiyor. Diğer tarafta, Unai Emery idaresinde kulüp tarihinin en başarılı serilerinden birini yakalayan Aston Villa ise, Morgan Rogers ve Ollie Watkins gibi formda silahlarıyla Londra deplasmanında zafer arıyor. Peki Chelsea-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea-Aston Villa MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Chelsea-Aston Villa maçı, 27 Aralık Cumartesi günü oynayacak. Stamford Bridge'deki karşılaşma, Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

Chelsea-Aston Villa MAÇI HANGİ KANALDA?

Stuart Attwell'in yöneteceği Premier Lig'in 18. haftasında oynanacak Chelsea-Aston Villa maçı, beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Chelsea-Aston Villa MUHTEMEL 11'LER

Chelsea: Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Neto, Palmer, Garnacho; Joao Pedro

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Lindelof, Maatsen; Kamara, Onana; McGinn, Tielemans, Rogers; Watkins