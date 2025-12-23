Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında, Chobani Stadyumu'nda Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Süper Lig'de lider Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, istikrarlı formunu kupa maçında da sürdürmek istiyor. Beşiktaş ise ligde beklenmedik puan kayıplarının ardından kupa yolunda kritik bir galibiyet elde etmeyi hedefliyor. İki takımın da çok sayıda eksiği bulunurken Domenico Tedesco ve Sergen Yalçın'ın stratejileri, kupa karşılaşmasının kaderini belirleyecek. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in zirve ortağı Fenerbahçe, şampiyonluk yarışındaki iddialı konumunu kupa zaferiyle perçinlemek için sahaya çıkarken, ligde inişli çıkışlı bir grafik çizen Sergen Yalçın'ın ekibi ise bu zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek sezonun geri kalanı için güçlü bir gövde gösterisi yapmayı amaçlıyor. Her iki takımda da sakat ve cezalı oyuncuların sayısı büyük eksiklikler doğururken maçın yayın bilgileri ve muhtemel 11'lerini sizler için derledik.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 1. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 23 Aralık Salı günü saat 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Chobani Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçı atv ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Müsabakada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Candaş Elbil yapacak.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Tarık, Mert, Skriniar, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Szymanski, Oğuz, Asensio, Levent, Kerem

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Paulista, Rıdvan, Kartal, Demir Ege, Cerny, Orkun, Rashica, Abraham

EN GOLCÜLER DERBİDE YOK

F.Bahçe'nin gol yükünü çeken Youssef En-Nesyri, Dorgeles Nene, Jhon Duran ve Anderson Talisca, derbide forma giyemeyecek. Nesyri ile Nene, Afrika Kupası'nda, Duran izinli. Talisca da sakat. Bu dört oyuncu, F.Bahçe'nin bu sezon attığı 54 golün 29'unda imza attı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yapılan Türkiye Kupası maçlarının ikisini sarı-lacivertliler hükmen kazandı. 1982-83'te Beşiktaş cezalı oyuncu oynattığı için TFF, Fenerbahçe lehine maçı 3-0 hükmen tescilledi. 2017-2018 sezonundaki eşleşmede de siyah-beyazlı takım, yarıda kalan maça çıkmadığı için hükmen yenik sayıldı.

ÇAKIR İLE 0 GALİBİYET

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki dev derbiyi Oğuzhan Çakır yönetecek. Beşiktaş 27 yaşındaki hakemin yönettiği karşılaşmalarda henüz galibiyet elde edemedi. Siyah-beyazlılar Çakır'ın düdük çaldığı 3 karşılaşmada 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Bu sezon Süper Lig'de Oğuzhan Çakır'ın yönettiği maçta Kartal Tüpraş Stadı'nda Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildi.

RAFA YİNE YOK

Rafa Silva'nın dev maçta forma giymesi beklenmiyor. Ligde 48 gün sonra Rizespor maçında kadroya dahil olan, ancak karşılaşmadan önce ısınma bölümünde isteksiz tavırları dikkat çeken Portekizli futbolcu, süre almamıştı. Teknik direktör Sergen Yalçın, 32 yaşındaki oyuncu ile ilgili "Mukavele gereği antrenmanda bulunuyor. 10 üstünden not verirsem sıfır veririm" ifadelerini kullanmıştı.

KALEYİ ERSİN KORUYACAK

Kaleyi Mert Günok'tan devralan Ersin Destanoğlu, kariyeri boyunca Fenerbahçe'ye karşı 6 maçta forma giydi. Sarı-lacivertlilerle oynanan 6 müsabakada 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan 24 yaşındaki eldiven, Fenerbahçe karşısındaki ilk mağlubiyetini, bu sezonun ilk yarısında 3-2'lik skorla aldı.

363. RANDEVU

Fenerbahçe ile Beşiktaş, bugüne kadar 362 kez karşı karşıya geldi. İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yılı aşkın rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü dikkati çekiyor. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 136, Beşiktaş 129 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Rekabette Fenerbahçe 502 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 461 gol kaydetti.

TÜRKİYE KUPASI'NDA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

İki ekip arasında Türkiye Kupası'nda yaşanan eşleşmelerde Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye karşı üstünlüğü bulunuyor.İki takım daha önce kupada 14 kez eşleşirken Beşiktaş 9, Fenerbahçe ise 5 kez turu geçen taraf oldu. Türkiye Kupası'nda 14. eşleşmeyi oynayan Beşiktaş ile Fenerbahçe, daha önceki 14 eşleşmede üç kez final, beş kez yarı final, dört kez çeyrek final, birer kez de dördüncü tur ve son 16 turunda karşı karşıya geldi. Bu eşleşmelerin 9'unda Beşiktaş, 5'inde Fenerbahçe turu geçti.

KUPADA 22 MAÇ OYNADILAR

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda şimdiye dek 22 maç yaptı. Kupadaki maçlardan 11'ini Beşiktaş, 2'si hükmen olmak üzere 5'ini Fenerbahçe kazandı, 6 maç ise berabere bitti. Beşiktaş'ın 32 golüne Fenerbahçe, hükmen galibiyetler de dahil olmak üzere 26 golle karşılık verdi.

FENERBAHÇE 2 MAÇI HÜKMEN KAZANDI

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yapılan Türkiye Kupası maçlarından ikisi, sarı-lacivertli takımın hükmen galibiyetiyle sonuçlandı. 1982-1983 sezonunda iki takım çeyrek finalde eşleşti. 4 Mayıs 1983'te Fenerbahçe Stadı'nda yapılan ilk maç 1-1 bitti, ancak bu karşılaşmada siyah-beyazlı takımdan Mehmet Ekşi'nin, sarı kart cezalısı olmasına karşın oynatıldığı belirlenince, Türkiye Futbol Federasyonu bu maçın sonucunu 3-0 hükmen Fenerbahçe lehine tescil etti. Rövanş maçını 2-1 kazanan Beşiktaş, buna karşın elenmekten kurtulamadı.

İki ekip arasında 2017-2018 sezonundaki yarı final eşleşmesinde de benzer bir sonuç ortaya çıktı. Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan ilk mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Taraflar, rövanşta Kadıköy'de karşı karşıya geldi. 19 Nisan 2018'de oynanan rövanş müsabakası saha olayları sebebiyle 57. dakikada yarıda kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu, mücadelenin 3 Mayıs 2018 tarihinde 57. dakikadan itibaren oynanmasına karar verirken Beşiktaş, müsabakaya çıkmayacağını belirtti. Siyah-beyazlıların maça çıkmaması sonucunda TFF, karşılaşmayı Fenerbahçe lehine 3-0 hükmen galip ilan etti.