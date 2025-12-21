İtalya Serie A’da pazar mesaisi, ligin dibi ile ortalarındaki ekibin mücadelesine sahne oluyor. 6 puanla puan tablosunun en alt basamağında yer alan Fiorentina, Artemio Franchi Stadı’nda adeta bir varoluş mücadelesi verecek. Konuk ekip Udinese ise topladığı 21 puanla oldukça formda bir görüntü sergilerken, bu zorlu deplasmandan zaferle dönerek üst gruptaki iddiasını perçinlemeyi amaçlıyor. Peki Fiorentina-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Firentina-Udinese maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fiorentina, Serie A'nın 16. haftasında Artemio Franchi'de Udinese'yi konuk ediyor. Bu sezon galibiyet yüzü görmeyen ve beraberlikle ayrıldığı 6 maçtan topladığı puanlarla son sıraya çakılan ev sahibi, ilk galibiyetini taraftarı önünde almak ve kötü gidişe Udinese ile son vermek istiyor. Serie A'nın formda ekiplerinden Udinese ise son maçında aldığı Napoli galibiyetinin ardından serinin 2. ayağı için sahaya çıkacak. İşte Fiorentina-Udinese maçının canlı yayın bilgileri...

FIORENTINA-UDINESE MAÇI NE ZAMAN?

İtalya Serie A'nın 16. haftasındaki Fiorentina-Udinese maçı, 21 Aralık Pazar günü oynanacak.

FIORENTINA-UDINESE MAÇI SAAT KAÇTA?

Fiorentina'nın en alt sıradan kurtulmak, Udinese'nin ise ilk 10'daki yerini sağlamlaştırmak için oynayacağı heyecan dolu mücadele, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

FIORENTINA-UDINESE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fiorentina-Udinese maçı, S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Maurizio Mariani yönetecek.