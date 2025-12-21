Sassulo-Torino maçı canlı izle: Saati, kanalı ve yayın bilgileri!

İtalya Serie A’nın 16. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor. 21 puanlı Sassuolo, ligdeki istikrarlı performansını sürdürmek isterken, 17 puana sahip Torino ise rakibini geçerek üst sıralara tırmanmanın peşinde. İki takım arasındaki bu kritik mücadelede saha avantajını kullanmak isteyen Sassuolo, yenilmezlik serisi yakalamak için sahaya çıkacak. Torino ise deplasmanda alacağı bir galibiyetle hem rakibiyle arasındaki puan farkını kapatmayı hem de ligin üst yarısına yerleşmeyi hedefliyor. İşte Sassuolo-Torino maçının canlı yayın bilgileri...