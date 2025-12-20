Premier Lig’in 17. haftasında Wolverhampton ile Brentford, kritik bir mücadelede sahne alacak. Henüz galibiyet sevinci yaşayamayan Wolverhampton, kendi sahasında kötü gidişata son vermek istiyor. Brentford ise uzun süredir süren 3 puan özlemine bu deplasmanda son verme peşinde. Keith Andrews yönetimindeki konuk ekip, sahadan galip ayrılarak puanını 23’e çıkarmayı hedefliyor. Peki, Wolverhampton-Brentford maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

WOLVERHAMPTON-BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'de 17. haftada oynanacak Wolverhampton-Brentford maçı 20 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak.

WOLVERHAMPTON-BRENTFORD MAÇI HANGİ KANALDA?

Molineux Ground'da oynanacak Wolverhampton-Brentford maçı beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.