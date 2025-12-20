La Liga’nın 17. haftasında Levante ile Real Sociedad, kritik bir karşılaşmada sahne alacak. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Levante, 5 maçta 1 galibiyetle yetinirken aldığı mağlubiyetler sonrası ligin dibine kadar geriledi. Real Sociedad ise zor durumdaki rakibi karşısında puan kaybı yaşamadan sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. 16 puanla 15. sırada bulunan konuk ekip için bu mücadele ayrı bir önem taşıyor. Peki, Levante-Real Sociedad maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Levante-Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

La Liga'da 17. hafta mücadelesinde Levante ile Real Sociedad karşı karşıya geliyor. Son 5 haftada yalnızca 1 galibiyet alıp 4 kez sahadan mağlup ayrılan Levante, yaşadığı düşüşün ardından ligin son sırasına kadar gerilemiş durumda. Real Sociedad ise zor günler geçiren rakibi karşısında hata yapmadan 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. 16 puanla 15. sırada bulunan konuk ekip için de bu karşılaşma büyük önem taşıyor. Peki, Levante-Real Sociead maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LEVANTE-REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'da 17. haftada oynanacak Levante-Real Sociedad maçı 20 Aralık Cumartesi günü saat 18.15'te başlayacak.

LEVANTE-REAL SOCIEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?

Levante-Real Sociedad maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.