İtalya Serie A'da Udinese, zirvenin nefesini ensesinde hisseden Napoli'yi konuk ediyor. Ligde 11. sıranın sahibi Udinese, puan tablosunda yükseliş trendini sürdürmek ve güçlü rakibine çelme takarak büyük bir sürprize imza atmak niyetinde. 31 puanla 2. sıradaki Napoli ise, liderliği ele geçirme hedefi uğruna puan kaybetmemeli. Konuk ekip, şampiyonluk yolunda kritik virajları kayıpsız dönmek için mutlak galibiyeti kovalayacak. Peki Udinese-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Udinese ile Napoli, İtalya Serie A'nın 15. haftasında karşı karşıya geliyor. Geçen hafta Genoa'ya 1-0 yenilen ev sahibi ekip, taraftarına bu mağlubiyeti unutturmak için güçlü rakibi karşısında sürpriz arayacak. Napoli ise zirvedeki Milan ile eşit puana sahip. Liderlik yarışında elde ettiği başarıyı kaçırmak isteyen konuk takım, deplasmandan hatasız dönerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor. Peki Udinese-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Udinese-Napoli MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Udinese-Napoli maçı, 14 Aralık Pazar günü, Türkiye saati ile 17.00'de başlayacak. Bluenergy Stadium'da, Simone Sozza'nın yöneteceği karşılaşma, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Udinese-Napoli MUHTEMEL 11'LER

Udinese: Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Modesto; Zaniolo, Davis

Napoli: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, McTominay, Elmas, Spinazzola; Politano, Neres; Hojlund