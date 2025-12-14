RC Strasbourg-Lorient maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Fransa Ligue 1’in 16. haftası, düşüşte olan bir takım ile yükseliş trendindeki bir ekibi karşı karşıya getirecek. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan RC Strasbourg, Teknik Direktör Liam Rosenior yönetiminde üst üste yaşadığı 3 mağlubiyetin ardından sahaya çıkacak. Karşı cephede ise Lorient, form grafiğini her geçen hafta biraz daha yukarı taşıyan bir görüntü sergiliyor. Olivier Pantaloni’nin dokunuşlarıyla ritim kazanan turuncu-siyahlılar, son 4 maçta yenilgi yaşamadan değerli puanlar toplamayı başardı. Peki, RC Strasbourg-Lorient maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?