Milan-Sassuolo maçı CANLI YAYIN | Saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A'da puan tablosunun tepesinde kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. 31 puanla lider durumda olan Milan, zorlu rakibi Sassuolo'yu ağırlayarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor. Sassuolo ise Avrupa kupalarına katılma hayalini gerçekleştirmek için bu maçı kazanmak istiyor. Peki Milan - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?