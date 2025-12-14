Genoa-Inter maçı detayları: Saat kaçta, hangi kanalda? CANLI İZLE

İtalya Serie A'da düşme hattıyla arasına mesafe koymaya çalışan 14 puanlı 14. sıradaki Genoa, şampiyonluk yarışını sonuna kadar sürdüren 30 puanlı 3. sıradaki Inter'i konuk ediyor. Ev sahibi Genoa, bu zorlu karşılaşmada alacağı puanla rahat bir nefes alma hedefindeyken; ligin zirvesini kovalayan konuk takım ise liderle arasındaki farkın açılmaması adına bu deplasmandan mutlak 3 puanla dönmek zorunda. Peki Genoa - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...