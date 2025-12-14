Celta Vigo-Athletic Bilbao maçı izle: Hangi kanalda? Saat kaçta?

La Liga'nın 16. haftasında Celta Vigo, güçlü rakibi Athletic Bilbao'yu konuk ediyor. Ligdeki mevcut durumu göz önüne alındığında, Celta Vigo'nun 19 puanla 10. sırada yer alması, ev sahibi için galibiyetin ne denli önemli olduğunu ortaya koyuyor. Öte yandan, Athletic Bilbao ise 23 puanla 7. sırada ve bu zorlu mücadelede 3 puan hedefliyor. Bu karşılaşma, her iki takım için de büyük bir fırsat sunarken, puan tablosunda önemli değişikliklere yol açabilir. Celta Vigo-Athletic Bilbao maçının detayları ve canlı yayın bilgilerini sizler için derledik.