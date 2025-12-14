Canlı izle | Bologna-Juventus maçı öncesi son gelişmeler ve 11'ler

İtalya Serie A'da 15. hafta, Avrupa biletini doğrudan etkileyecek bir kapışmaya ev sahipliği yapıyor. 25 puana sahip 5. sıradaki Bologna, en yakın takipçilerinden 23 puanlı 7. sıradaki Juventus ile kozlarını paylaşacak. Ev sahibi, kritik bir galibiyetle ilk 4 yarışında iddiasını pekiştirme peşindeyken konuk Juventus, bu önemli deplasmanda rakibini yenerek hem puan farkını kapatmayı hem de sıralamada üstüne çıkmayı hedefliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. İşte Bologna-Juventus maçı ayrıntıları...