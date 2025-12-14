Auxerre-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fransa Ligue 1’in 16. haftasında sahne alacak Auxerre-Lille mücadelesi, haftanın en çok merak edilen karşılaşmaları arasında yerini aldı. Zorlu bir periyottan geçen Auxerre, topladığı 12 puanla 16. sırada bulunuyor. Konuk ekip Lille ise oldukça formda bir görüntü sergiliyor. Bruno Genesio’nun gelişiyle birlikte oyun disiplini ve tempo anlamında önemli bir yükseliş yaşayan kırmızı-beyazlılar, son 3 maçını da kazanarak bir ivme yakalamış durumda. Ayrıca, Berke Özer’in sergilediği performans gündem olmayı sürdürüyor. Peki, Auxerre-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?