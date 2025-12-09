Şampiyonla Ligi'nde Azerbaycan temsilcisi Karabağ, 10 Aralık Çarşamba akşamı 20.45'te Hollanda ekibi Ajax ile karşı karşıya gelecek.
Mücadele öncesi son hazırlıklarını gerçekleştiren Karabağ'da teknik direktör Kurban Kurbanov, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.
Kurbanov, Ajax karşısında soğukkanlı olmaları grektiğini söylerken oyuncularına güvendiğini ve maçtan 3 puanla ayrılmak istediklerini belirtti.
Türk takımlarına Avrupa maçlarında başarı da dileyen Kurbanov, "Dualarımız Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'la" dedi.
