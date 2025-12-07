Fulham-Crystal Palace maçını canlı izlemek için tıkla!

Fulham ile Crystal Palace arasında Pazar günü (bugün) oynanacak Premier Lig karşılaşması için geri sayım başladı. Birçok futbol takipçisi, "Fulham -Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?", "Maçı canlı izlemek mümkün mü?" gibi soruların yanıtını arıyor. Fulham kendi sahasında avantajı kullanmak isterken, Crystal Palace ise deplasmanda sürpriz bir galibiyet hedefliyor. Premier Lig heyecanını ekranlardan takip etmek isteyenler için maçın saat bilgisi ve yayıncı kanala dair tüm veriler önem taşıyor. Fulham-Crystal Palace karşılaşmasının yayın ayrıntıları netleştiğinde sporseverlerin ilgisi daha da artacak. Peki, Fulham-Crystal Palace maçı hang kanalda, nasıl izlenir? Canlı izleme bilgileri...

FULHAM-CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN?

Fulham-Crystal Palace maçı, 7 Aralık Pazar günü (bugün) oynanacak.

PREMIER LIG FULHAM-CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA?

Fulham-Crystal Palace maçı, saat 19:30'da başlayacak.

FULHAM-CRYSTAL PALACE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fulham ve Crystal Palace'ın karşı karşıya geleceği İngiltere Premier Lig maçı, Londra'da, Craven Cottage Stadyumu'nda oynanacak.

FULHAM-CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fulham ile Crystal Palace arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, Bein Sports ve beIN Connect kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

