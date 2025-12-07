Cagliari Calcio - Roma maçı futbolseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. “Cagliari-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorusunun yanıtı, Serie A heyecanını yakından takip eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. 7 Aralık 2025 Pazar günü oynanacak olan Cagliari Roma mücadelesi, haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor.

Cagliari-Roma maçını canlı takip etmek için TIKLA!

Cagliari Calcio ile Roma arasında oynanacak olan Serie A maçı, 7 Aralık 2025 Pazar gününün en çok merak edilen müsabakaları arasında yer alıyor. Futbolseverler, özellikle "Cagliari-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının cevaplarını araştırıyor. Sezonun kritik mücadelelerinden biri olarak görülen bu maçın yayın ayrıntıları yakından takip ediliyor. İtalya Serie A'da iki köklü takımın kozlarını paylaşacağı bu mücadele, hem heyecanı hem de yüksek temposu ile dikkat çekiyor. Canlı maç yayını ve izleme seçenekleriyle ilgili tüm bilgiler netleşmeye başlarken, karşılaşmayı takip etmek isteyen izleyiciler için tüm detayları sizler için derledik.

CAGLIARI - ROMA MAÇI NE ZAMAN?

Cagliari-Roma maçı, 7 Aralık Pazar günü (bugün) oynanacak.

CAGLIARI - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Cagliari-Roma maçı, saat 17:00'de başlayacak.

CAGLIARI-ROMA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Cagliari ve Roma'nın, karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Cagliari'da, Unipol Domus Stadyumu'nda oynanacak.

CAGLIARI - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Cagliari ile Roma arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus, Tivibu Spor 1, S Sport 2 kanal(lar)ından izlenebilecek. Cagliari Calcio-AS Roma maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

MAÇ ÖN İZLEMESİ

Cagliari, Serie A'daki son performansıyla zor bir dönemden geçiyor. Son beş maçında galibiyet alamayan Sardunya ekibi, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı. Bu sonuçların ardından Cagliari, topladığı 11 puanla ligde 15. sırada yer alıyor. Takımın özellikle hücum hattında yaşadığı sıkıntılar ve savunmadaki istikrarsız görüntü, puan kayıplarının en büyük sebepleri arasında gösteriliyor. Taraftarlar, Roma karşısında alınacak olası bir sürpriz sonuçla çıkışa geçmeyi umut ediyor.

Roma cephesinde ise tablo daha farklı. Başkent temsilcisi, son beş maçının 3'ünü kazanırken 2 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Topladığı 27 puanla ligde 4. sırada bulunan Roma, üst sıralar için mücadelesini sürdürüyor. Takımın son haftalardaki form grafiği, özellikle orta saha ve hücum hattının etkili performansıyla dikkat çekiyor. Roma'nın deplasmana güçlü bir kadroyla çıkması, Cagliari karşısında favori olarak gösterilmesinin temel sebeplerinden biri.

Serie A'da zirve yarışında ise Milan, topladığı 28 puanla liderliğini korumaya devam ediyor. Zirvede puan farkının oldukça yakın olması, haftanın maçlarına ekstra bir önem kazandırıyor. Cagliari-Roma mücadelesi de hem alt sıralar hem Avrupa potası açısından kritik karşılaşmalar arasında yer alıyor.

CAGLIARI CALCIO - AS ROMA MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN