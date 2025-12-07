Almanya Bundesliga'nın 13. haftası, nefes kesmesi beklenen bir mücadeleyi sahneye taşıyor. Ligin iddialı ekiplerinden Borussia Dortmund, taraftarının desteğini arkasına alarak Hoffenheim’i Signal Iduna Park’ta konuk etmeye hazırlanıyor. Son dönemde yükselişe geçen sarı-siyahlılar, Niko Kovac yönetiminde çıktıkları son 3 lig maçında kayıp yaşamadan önemli bir ivme yakaladı. Öte yandan Hoffenheim cephesi de en az rakibi kadar özgüvenli. Peki, Borussia Dortmund-Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Borussia Dortmund-Hoffenheim maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'nın 13. haftasında gözler, haftanın en dikkat çekici mücadelelerinden birine çevriliyor. Form grafiğini yükselten Borussia Dortmund, taraftarının coşkusuyla Hoffenheim'i Signal Iduna Park'ta ağırlamaya hazırlanıyor. Son 3 lig maçında yenilgi yüzü görmeyen Niko Kovac yönetimindeki sarı-siyahlılar, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak puanını 28'e yükseltmenin hesaplarını yapıyor. Konuk ekip Hoffenheim ise sezonun en istikrarlı takımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Tam 8 maçtır mağlubiyet almayan mavi-beyazlılar, bu zorlu deplasmanda serisini devam ettirmek için sahaya çıkacak. Peki, Borussia Dortmund-Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BORUSSIA DORTMUND-HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 13. haftasında oynanacak Borussia Dortmund-Hoffenheim maçı 7 Aralık Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.

BORUSSIA DORTMUND-HOFFENHEIM MAÇI HANGİ KANALDA?

Signal Iduna Park'ta oynanacak Borussia Dortmund-Hoffenheim maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.