İspanya La Liga’da heyecan devam ediyor. Real Betis - Barcelona maçı, 6 Aralık'ta oynanacak. Taraftarlar, karşılaşma öncesinde “Real Betis - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda, canlı izleme linki var mı?” gibi soruların cevaplarını araştırıyor.

La Liga'nın 6 Aralık 2025 fikstüründe yer alan Real Betis - Barcelona maçı, haftanın en çok konuşulan karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor. Futbolseverler, maç öncesi "Real Betis Barcelona canlı izle", "Maç ne zaman başlayacak?", "Hangi kanal yayınlayacak?" gibi aramalarla detayları öğrenmek istiyor. Barcelona, güçlü kadrosuyla deplasmanda üç puanı hedefliyor. Real Betis ise iç sahada taraftar desteğini arkasına alarak sürpriz peşinde. İki takımın daha önce oynadığı mücadeleler rekabet seviyesinin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Karşılaşma, resmi yayıncı platform üzerinden canlı ve HD kalitede ekranlara gelecek.

REAL BETIS-BARCELONA MAÇI HANGİ GÜN?

Real Betis-Barcelona maçı, 6 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

REAL BETIS-BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Betis-Barcelona maçı, saat 20:30'da başlayacak.

REAL BETIS BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Betis ile Barcelona arasındaki İspanya La Liga maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak. Real Betis Sevilla-Barcelona maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

