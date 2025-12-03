Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 4 Aralık Perşembe günü oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, kupada 4 Aralık Perşembe günü oynanacak maçları yönetecek hakemler şunlar:
13.00 Yalova FK 77-Gaziantep FK: Berkay Erdemir
13.30 Boluspor-Kahta 02: Muhammet Ali Metoğlu
13.30 Fethiyespor-Bandırmaspor: İlker Yasin Avcı
15.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Orduspor 1967: Alpaslan Şen
18.00 Silifke Belediyespor-Hesap.com Antalyaspor: Yiğit Arslan
20.30 Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor: Burak Demirkıran