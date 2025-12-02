Rüya Gibi dizisi konusu nedir? Rüya Gibi oyuncu kadrosunda kimler var?

Show TV'nin yeni dizisi Rüya Gibi'nin konusu merak ediliyor. Yeni dönem dizilerinden Rüya Gibi, izleyiciyi İstanbul’un sıcak mahalle atmosferine götürüyor. Dizinin konusu, kuaförlük yapan Aydan’ın (Seda Bakan) hayatının, yıllardır kendisini aldatan eşi Tarık (Celil Nalçakan) ile yollarını ayırmasıyla tamamen değişmesini konu alıyor. Peki, Rüya Gibi dizisi konusu nedir? Rüya Gibi oyuncu kadrosunda kimler var?

Rüya Gibi dizisi, İstanbul'un kenar mahallesinde geçen sıcak bir hikâyeyi anlatıyor. Kuaförlük yapan Aydan (Seda Bakan), yıllardır kendisini aldatan eşi Tarık (Celil Nalçakan) ile ilgili gerçekle yüzleşiyor ve hayatı tamamen değişiyor. Bu dönemde hayatına giren gizemli iş insanı Emir (Uğur Güneş), Aydan'ın yaşamına yeni bir yön veriyor. Rüya Gibi dizisi konusu nedir? Sorusunun cevabı merak ediliyor. Dizinin 4. tanıtımı, mahalle yaşamının samimiyetini, dostlukları ve eğlenceli anları öne çıkarıyor. Rüya Gibi oyuncu kadrosu, başrollerde Seda Bakan, Celil Nalçakan ve Uğur Güneş ile dikkat çekiyor. İzleyiciler, dizinin hem eğlenceli hem de duygusal yönlerini bu tanıtımla yakından görebilecek. Peki, Rüya Gibi dizisi konusu nedir? Rüya Gibi oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

RÜYA GİBİ KONUSU NEDİR?

Rüya Gibi 4. Tanıtımı yayında. Yayınlanan tanıtımda; İstanbul'un kenar mahallesinde kuaförlük yaparken Tarık'ın (Celil Nalçakan) yıllardır kendisini aldattığını öğrenen Aydan'ın (Seda Bakan) altüst olan hayatı, gizemli iş insanı Emir (Uğur Güneş) ile tanışmasıyla değişiyor.

Dizinin eğlenceli dünyasından görüntülerin yer aldığı tanıtım, sıcak mahalle atmosferi ve samimi dostluklarıyla izleyicinin kalbine dokunmaya hazırlanıyor.

RÜYA GİBİ DİZİSİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Rüya Gibi oyuncu kadrosunda; Seda Bakan, Celil Nalçakan, Uğur Güneş gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Dizi, samimi karakterleri ve mahalle yaşamına dair detaylarıyla izleyiciye keyifli bir deneyim sunmayı hedefliyor.

RÜYA GİBİ TANITIMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN