Ligue 1'de heyecan 29 Kasım 2025'te Monaco ile PSG arasında oynanacak dev maçla devam ediyor. Futbolseverler şimdiden "Monaco - PSG maçı hangi kanalda?", "Maç saat kaçta başlayacak?" sorularına yanıt arıyor. Form grafiğini yükselten PSG, üst üste dördüncü lig galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Hafta içinde Tottenham'a karşı alınan 5-3'lük dev galibiyet, Paris temsilcisinin ne kadar formda olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Ev sahibi Monaco ise zor bir dönemden geçiyor. Ligde son üç maçını kaybeden kırmızı-beyazlılar, taraftarı önünde kötü seriyi sonlandırmak için mücadele edecek. Avrupa sahnesinde Pafos ile 2-2 berabere kalmaları, hem soru işaretleri hem de umutlar yarattı. Peki, Monaco-PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda?

MONACO-PSG MAÇI HANGİ GÜN?

Monaco-PSG maçı, 29 Kasım Cumartesi günü (bugün) oynanacak.

MONACO-PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Monaco-PSG maçı, saat 19:00'da başlayacak.

MONACO-PSG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Monaco ve PSG, karşı karşıya geleceği Fransa Ligue 1 maçı, Monaco'da, Louis II Stadyumu'nda oynanacak.

29-11-2025 MONACO PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Monaco ile PSG arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports 5'te canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Monaco'nun muhtemel ilk 11'i: Hradecky, Vanderson, Teze, Kehrer, Henrique, Camara, Coulibaly, Akliouche, Golovin, Minamino, Balogun

Paris Saint-Germain'in muhtemel ilk 11'i: Chevalier, Zaire-Emery, Zabarnyi, Pacho, Hernandez, Ruiz, Vitinha, Lee, Kvaratskhelia, Dembele, Barcola

