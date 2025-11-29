Monaco-PSG maçını takip etmek için tıkla!
Ligue 1'de heyecan 29 Kasım 2025'te Monaco ile PSG arasında oynanacak dev maçla devam ediyor. Futbolseverler şimdiden "Monaco - PSG maçı hangi kanalda?", "Maç saat kaçta başlayacak?" sorularına yanıt arıyor. Form grafiğini yükselten PSG, üst üste dördüncü lig galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Hafta içinde Tottenham'a karşı alınan 5-3'lük dev galibiyet, Paris temsilcisinin ne kadar formda olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Ev sahibi Monaco ise zor bir dönemden geçiyor. Ligde son üç maçını kaybeden kırmızı-beyazlılar, taraftarı önünde kötü seriyi sonlandırmak için mücadele edecek. Avrupa sahnesinde Pafos ile 2-2 berabere kalmaları, hem soru işaretleri hem de umutlar yarattı. Peki, Monaco-PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda?
MONACO-PSG MAÇI HANGİ GÜN?
Monaco-PSG maçı, 29 Kasım Cumartesi günü (bugün) oynanacak.
MONACO-PSG MAÇI SAAT KAÇTA?
Monaco-PSG maçı, saat 19:00'da başlayacak.
MONACO-PSG MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Monaco ve PSG, karşı karşıya geleceği Fransa Ligue 1 maçı, Monaco'da, Louis II Stadyumu'nda oynanacak.
29-11-2025 MONACO PSG MAÇI HANGİ KANALDA?
Monaco ile PSG arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports 5'te canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Monaco'nun muhtemel ilk 11'i: Hradecky, Vanderson, Teze, Kehrer, Henrique, Camara, Coulibaly, Akliouche, Golovin, Minamino, Balogun
Paris Saint-Germain'in muhtemel ilk 11'i: Chevalier, Zaire-Emery, Zabarnyi, Pacho, Hernandez, Ruiz, Vitinha, Lee, Kvaratskhelia, Dembele, Barcola
AC Monaco paylaşımı
𝘕𝘦𝘹𝘵 𝘔𝘢𝘵𝘤𝘩 ⚔️— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) November 28, 2025
🆚 @PSG_inside
🏆 @Ligue1
📅 Samedi 29 novembre
⌚️ 17h00 pic.twitter.com/i1PbQiixwG
Paris Saint-Germain paylaşımı
À Monaco ce samedi !— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 28, 2025
🆚 AS Monaco
⌚️ 17h
🏆 @Ligue1 #ASMPSG I @visitrwanda_now pic.twitter.com/59buSAwtIb