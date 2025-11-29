İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 13. haftasında Manchester City sahasında Leeds United ile karşı karşıya geldi. Manchester City rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Manchester City ile Leeds United, Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım, rakibini 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri Phil Foden (2) ve Josko Gvardiol kaydetti. Leeds United'ın Dominic Calvert-Lewin ve Lukas Nmecha ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.

Manchester City bu sonuçla puanını 25'e yükselterek zirve takibini sürdürdü. Bu sezonki 8. yenilgisini alan Leeds United ise 11 puanda kaldı.