İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Manchester United ile Everton karşı karşıya geldi.

Old Trafford'da oynanan maçta Everton, deplasmanda Manchester United'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtaki tek golü, 29. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall kaydetti.

TAKIM ARKADAŞINA TOKAT ATTI

Everton forması giyen Idrissa Gueye, takım arkadaşı Michael Keane'e tokat attığı için karşılaşmanın 13. dakikasında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Manchester United, Premier Lig'de 5 maç aradan sonra ilk kez kaybetti. Everton'ın ise yenilmezlik serisi 3 maça çıktı. Kırmızı Şeytanlar 18 puanla 10. sırada yer alırken Everton ise 18 puanla 11. sırada.