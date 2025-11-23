Toulouse-Angers maçı tıkla izle! Ligue 1 maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1’in 13. haftası, Toulouse ile Angers arasında oynanacak kritik karşılaşmayla futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Ev sahibi Toulouse, iç sahadaki avantajını en iyi şekilde kullanarak 4 maçtır süren galibiyet özlemine son vermek ve taraftarını coşturmak istiyor. Deplasmanda mücadele edecek Angers ise rakibinin ev sahibi avantajını kırmak ve sahadan puan veya puanlarla ayrılmak için sahaya eksiksiz hazırlanıyor. Peki, Toulouse-Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?