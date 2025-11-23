Getafe-Atletico Madrid maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga’nın 13. haftası, futbolseverleri heyecanlandıracak kritik bir randevuya sahne oluyor. Haftanın öne çıkan maçlarından biri olan Getafe-Atletico Madrid maçı, hem zirve yarışını hem de orta sıralardaki dengeleri yakından etkileyecek. Milli aranın ardından yeniden sahaya inecek Diego Simeone ve öğrencileri, zorlu Getafe deplasmanından galibiyetle dönerek kazanma serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyor. 25 puanla 4. sırada yer alan Madrid temsilcisi, form grafiğini korumak istiyor. Öte yandan ev sahibi Getafe, güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuç arayan taraf olacak. Peki, Getafe-Atletico Madrid maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?