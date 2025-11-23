Brest-Metz CANLI | Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Fransa Ligue 1’in 13. haftasında futbol heyecanı, Brest ile Metz arasında oynanacak kritik randevuyla yeniden alevleniyor. Kendi taraftarı önünde sahaya çıkmaya hazırlanan Brest, hem puan kaybına tahammülü olmayan hem de ligdeki konumunu güçlendirmek isteyen bir görüntü sergiliyor. Diğer tarafta ise formunu giderek yukarı çeken Metz var. Son haftalarda dikkat çekici bir ivme yakalayan konuk ekip, deplasmandaki zorlu sınavda kazanarak serisini 4 maça çıkarmayı ve puanını 14’e yükseltmeyi planlıyor. Peki, Brest-Metz maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?