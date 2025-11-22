Augsburg - Hamburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan dorukta! Milli aranın ardından 11. hafta maçları başlamışken, 7 puanla düşme hattında yer alan Augsburg, 9 puanlı Hamburg'u ağırlıyor. Augsburg Arena'da gerçekleşecek kritik karşılaşma, ev sahibi ekip için 3 maçlık mağlubiyet serisini kırma fırsatı sunuyor. Hamburg ise ilk deplasman galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Maçın detayları ve canlı yayın bilgileri haberimizde...

Augsburg - Hamburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Augsburg, Bundesliga'nın 11. hafta maçında Hamburg'u ağırlıyor. Aldığı 2 galibiyetle ve 3 beraberlikle ilk 10 haftada hanesine 7 puan yazdırabilen Merlin Polzin'in öğrencileri, son 4 maçtır alamadığı 3 puanı taraftarı önünde kazanmak istiyor. Rakibi Hamburg ise bu sezonun ilk deplasman galibiyeti için sahaya çıkacak. Milli ara öncesi son 4 maçından 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan konuk takım, düşme hattından ortalara tırmanmayı hedefliyor. Peki Augsburg - Hamburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

AUGSBURG - HAMBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Augsburg - Hamburg maçı, 22 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye Saati İle 17.30'da başlayacak.

AUGSBURG - HAMBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Augsburg - Hamburg maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak. Ücretli dijital yayın platformunda maçı izlemek için abonelik ücretini ödemek gerekmektedir. S Sport Plus, uydu veya geleneksel TV kanalı olarak yayın yapmaz; sadece dijital platformda çalışır.