Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu son maçında Almanya evinde konuk ettiği Slovakya'yı farklı mağlup etti. İşte detaylar...

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu 6. maçında Almanya evinde Slovakya'yı 6-0'lık skorla mağlup etti ve grubunu lider tamamlayarak Dünya Kupası vizesi aldı.

Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 18. dakikda Nick Woltemade, 29. dakikada Serge Gnabry, 36. ve 41. dakikalarda Leroy Sane, 67. dakikada Ridle Baku ve 79. dakikada Assane Ouedraogo kaydetti.

Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane 2 gol ve 1 asistle karşılaşmaya damgasını vurdu. Slovakya'da ise Fenerbahçeli Milan Skriniar ilk 11'de başlarken, Samsunsporlu Lubomir Satka ise 46. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu galibiyetle gruptaki puanını 15'e çıkaran Almanya direkt olarak Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandı. 12 puanda kalan Slovakya ise play-offlara kaldı.